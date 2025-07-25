Павло Василенко

Віктор Дьокереш незабаром офіційно стане новим футболістом лондонського Арсенала.

Дьокереш прибув до Арсеналу в результаті довгоочікуваного трансферу з лісабонського Спортінга, який отримає 73,5 мільйона євро як компенсацію, і «каноніри» нарешті отримають у свою команду забивного нападника.

Вже стало відомо, під яким номером виступатиме Дьокереш, і хоча на спині він матиме легендарний номер 14, його початкове бажання не було виконано.

Дьокереш хотів носити на своїй футболці номер 9, як це було у Спортінгу, але Арсенал не хотів забирати цей номер у Габріеля Жезуса.

Однак у Дьокереша не буде жодних причин для занепокоєння, оскільки для деяких був доступний інший, набагато привабливіший варіант.

Шведський форвард виступатиме в Арсеналі під культовим номером 14, що колись належав легендарному Тьєррі Анрі, найбільшій легенді «канонірів».

Звичайно, ця цифра стане великим тиском на спину шведа угорського походження і ще невідомо, як він з цим впорається.