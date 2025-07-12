Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш не прибув на передсезонний збір команди. Ймовірно, причиною цьому кроку стало бажання перейти до лондонського Арсеналу.

Президент клубу Фредеріку Варандаш уже відреагував на вчинок шведського лідера команди. Його слова у соцмережі X передає авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Якщо вони не хочуть платити справедливу ринкову вартість Віктора, ми абсолютно спокійно поставимося до цього. Так буде найближчі три роки.

Ця стратегія також ускладнює для гравця можливість піти. Ніхто не стоїть вище за інтереси клубу. Хто б це не був.

Ми спокійні. Все вирішиться до закриття трансферного вікна — з солідним штрафом і вибаченням перед командою.