Павло Василенко

Легендарна «Донбас Арена» в окупованому Донецьку поступово занепадає. Стадіон, який свого часу вважався одним із найкращих футбольних об’єктів Європи, нині має занедбаний вигляд. На нових кадрах видно вибиті вікна, а прилегла територія практично повністю заросла рослинністю.

Нові фото та відео з окупованого Донецька опублікував журналіст Юрій Бутусов у своїх соціальних мережах. Кадри демонструють нинішній стан арени, яка багато років була одним із головних символів міста та домашнім стадіоном донецького Шахтаря.

Стан «Донбас Арени» також прокоментував донецький журналіст Денис Казанський, який залишив місто у 2014 році. Він звернув увагу на те, що стадіон фактично залишається без належного догляду та поступово втрачає свій колишній вигляд.

«Донецьк. Занедбана та закинута «Донбас Арена» стоїть з вибитим склом і заростає бур’яном. Колись це був один із найкращих стадіонів Європи», – написав Казанський.

«Донбас Арена» була відкрита у 2009 році та стала однією з найсучасніших футбольних арен України. Стадіон приймав матчі чемпіонату Європи 2012 року, зокрема поєдинки збірних Німеччини, Португалії, Франції та Англії.

Після початку війни на Донбасі у 2014 році Шахтар був змушений залишити Донецьк і проводити домашні матчі в інших містах. Сама арена через бойові дії зазнала пошкоджень, а згодом фактично припинила повноцінне функціонування.