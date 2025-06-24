Доннарума висловився про Мессі перед грою з Інтер Маямі на клубному чемпіонаті світу
Голкіпер ПСЖ назвав аргентинця найкращим гравцем світу
близько 1 години тому
Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма розповів про свої думки напередодні матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому французький гранд зіграє проти Інтера Маямі.
«Лео — мій хороший друг, він фантастичний футболіст. Для мене він залишається найкращим у світі. Грати поруч з ним у ПСЖ було справжньою честю. Це були два незабутні роки, які я завжди згадуватиму з теплом. Попереду важлива гра, команда має перемагати», — зазначив Доннарумма в коментарі для RMC.
Поєдинок між ПСЖ та американським клубом заплановано на 29 червня.
Цього сезону Доннарумма став одним із ключових гравців команди, яка оформила требл — вигравши Лігу 1, Лігу чемпіонів УЄФА та національний Кубок.
Нагадаємо, що в останньому матчі на клубному чемпіонаті світу Інтер Маямі зіграв внічию з Палмейрасом.