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Доннарумма: «За збірну ти можеш грати навіть без пальця»

Воротар вийшов на матч з Угорщиною з травмою
Футбол Ліга націй UEFA
09:52
Доннарумма: «За збірну ти можеш грати навіть без пальця»

Воротар ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вийшов на матч проти Угорщини (2:1) в Лізі націй з травмою пальця. Але зізнався, що за національну команду можна грати й взагалі без нього:

«За цю футболку ти можеш грати навіть без пальця. Я маю подякувати медичному штабу за те, що вони допомогли мені взяти участь в матчі, оскільки за два дні до гри це виглядало неможливим.

Проте, зважаючи на моє бажання допомогти команді, я зміг вийти на поле. Я завжди буду грати, коли у мене буде така можливість».

А от воротар збірної України через травму не готовий допомогти команді в найближчих матчах.

Сергій Лук'яненко
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Джанлуїджі Доннарімма

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