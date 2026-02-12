Президент рівненського клубу Верес Іван Надєїн в інтерв'ю пресслужбі клубу прокоментував роботу тренерського штабу і загальну атмосферу в клубі, поділившись своїм баченням процесів усередині команди. Також бізнесмен відреагував на трансферну кампанію.

Думаю, що у нас злагоджена робота всього колективу. Всі достатньо молоді, амбіційні, хочуть досягати результатів. Бачу, як команда працює на зборах, як іде робота.

Є синергія тренерського штабу, плюс молодий амбіційний спортивний директор. Я також вважаю, що його результати достатньо потужні. Є якісь помилки, є якісь недопрацювання, але помилки нас мають робити тільки сильнішими.

Тому, якщо взяти в відсотках, то рівень наших вдалих трансферів - він достатньо потужний. Навіть на фоні усієї ліги. Ми робимо цікаві кроки. Ми обмежені ресурсно, ми це прекрасно розуміємо. Але це також виклик і це також можливість продемонструвати хороший результат. У нас все працює як одна така родина – Верес.

Безперечно, я хочу, щоб в Рівному були єврокубки. Для цього треба, щоб і війна закінчилась, і нам також трошки треба попрацювати в цьому напрямку. Але ця мета - вона досяжна.