Президент Вереса Іван Надєїн в інтерв’ю клубній пресслужбі прокоментував ситуацію з турецьким форвардом Ереном Айдіном, який самовільно залишив розташування команди. При цьому розмова була записана ще до появи інформації про перехід гравця до азербайджанської Зірі.

На жаль, бувають такі неприємні моменти. Ми ще очікуємо, що гравець може з’явитися у нас, ми йому і листом це повідомили, що ми його чекаємо. Ми вважаємо, що це буде дуже велика помилка, якщо він поїде. В нього чинний контракт, клуб його повністю виконує. На жаль, за останні декілька тижнів клуб стикнувся з прямим шантажем агентів Айдіна. Вони напряму погрожували клубу всякими, скажемо так, такими діями подібними. Тому ми займали виключно правильну позицію, я вважаю. У нього є контракт – ми його повністю виконуємо, він має його виконувати.

Тому всілякі інсинуації, намагання якось вплинути – насправді було багато різних пропозицій, які вони ніби пропонували, але все це не було конкретно, все це було якимись смсками, якимось тиском. Основна була задача – вони просто чомусь, напевно, вважають, що кудись його зможуть продати, умовно, і отримати за це комісію. Ми ж вважаємо, що ці дії нашкодять кар’єрі Айдіна. Той клуб, який його навіть і візьме зараз – він буде солідарно відповідати перед нами, ми підемо в суди, будемо захищати наші права.

Тому я теж готовий попередити всі клуби, щоб усі відносини були тільки через Верес. Сподіваюся, що наші юристи тут позицію нашу максимально захистять. Так само, як у нас було з Луаном – ми подали позов, також захищаємо права нашого клубу. І щоб усі розуміли, що з Вересом зв’язуватися в цьому плані – ми будемо захищатися, будемо вести себе в юридичній площині максимально агресивно для того, щоб захистити наші права в першу чергу.