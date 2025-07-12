Захисник Шахтаря Марлон прокоментував своє повернення до клубу через 3,5 роки. Слова бразильця передає пресслужба клубу.

Я вже був у цій команді раніше. Дуже радий повернутися. Тепер у помаранчево-чорному ритмі. На нас чекають нові виклики, нові емоції та нові перемоги.

Ще коли я пішов, я вже розумів, що цикл не завершився. Тож сьогодні повернутися, побачити хлопців, зустрітися з усіма, з ким спілкувався раніше, для мене дуже важливо й приємно.

Як я вже сказав, це приємно. І чудово знову їх побачити та обійняти. І це все має для мене велике значення. Я дуже щасливий тут і сподіваюся ще рік жити в цій атмосфери поваги та тепла.

Ми завжди зберігаємо суть, звісно. Є зміни як людини, як гравця, але суть та сама. Менталітет дозріває та змінюється, але завжди на краще. Я завжди прагну завойовувати титули, і тут не може бути інакше. Зосереджуся на найкращому для Шахтаря, щоб виграти багато титулів, дасть Бог.