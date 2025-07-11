Шахтар вдруге поспіль здобув розгромну перемогу
Донецька команда провела спаринг
близько 2 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Шахтар у контрольному матчі розгромив словенський клуб Бріньє з рахунком 5:0. Відзначимо, що хет-трик оформив нападник «гірників» Лассіна Траоре.
10 липня у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи донецька команда перемогла фінський Ільвес з рахунком 6:0 і в разі проходу в наступну стадію зіграє з турецьким Бешикташем.
Контрольний матч
Шахтар – Бріньє – 5:0
Голи: Егіналду, 45, Траоре, 37, 60, 67, Гочелашвілі, 79 (пенальті).
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