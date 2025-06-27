Голкіпер Полісся Євген Волинець поділився враженнями від тренування в окулярах з обмеженим кутом зору. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Якщо простими словами сказати – пів ока закривають і трошки звужують твій, так сказати, кут огляду. Це робиться для того, щоб коли ти їх знімаєш, твої очі краще працювали й ширше дивилися.

Так, тренування змінилися. Я не скажу, що кардинально, але зміни є. Є старі вправи, але більший акцент зараз на фізичній підготовці, щоб ми могли покривати ті відстані, щоб ми краще грали ногами, щоб нам простіше було пересуватись і розпізнавати ці ситуації. Але так, акцент на фізичну підготовку, на гру ногами, і трошки там половити щось.

Тренування стали складнішими, але кажуть, що буде легше. Щось не сильно віриться, тренування стали інтенсивнішими, більше такої бігової роботи, зміни напрямків. Але я думаю, що ми втягнемося і звикнемо до таких навантажень. І я думаю, що будемо покращуватися в цьому плані.

Кіпери не бігають тест йо-йо? У нас свої тести. Вони перший тест здають, ми вже теста чотири зробили, так що незрозуміло хто більше працює.