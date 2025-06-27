Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився враженнями від перших днів роботи у новій команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Познайомились ми з командою ще з перших днів, коли тільки-но з керівництвом домовились про працевлаштування. Ми одразу почали вивчати гравців, і багатьох ми досить добре знали. Перші кроки були дуже приємні. Чесно кажучи, не чекав, що нас так тепло приймуть.

А ті умови, які маємо сьогодні, щоб працювати, щоб давати хлопцям свої ідеї — я вважаю, що в жодному українському клубі зараз таких умов нема. Тут хочеться працювати і насолоджуватись своєю працею. Хочемо подякувати керівництву, і разом з уболівальниками йти до нашої мети, покращуватись від гри до гри.

Коли є амбіції президента і створені умови — це нова мотивація. У нас склад, який, я вважаю, готовий боротись за високі місця.

Роздумував я недовго. Розмова з президентом мені дуже сподобалась. Він кожного дня на зв’язку, щось постійно покращує. Я вважаю, що на сьогодні — це найкращі умови для футболу в Україні. Просто фантастичні.