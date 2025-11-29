Головний тренер Карпат Владислав Лупашко після матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (0:0) розповів про травми Володимира Адамюка та Пауло Вітора. Слова фахівця передає пресслужба львів'ян.

Травма Адамюка? Ні, поки не зрозуміло. Зараз їдемо на базу і думаю, що завтра він поїде на обстеження.

У Пауло Вітора було на тижні невелике ушкодження і він пропустив кілька днів. Вирішили не ризикувати його здоров’ям і взяли тих гравців, які готові та вмотивовані. Сьогодні замість нього вийшов Федор і виглядав доволі непогано. Тому, коли хтось вилітає, це не повинно нікого лякати, адже за його спиною завжди є хтось, хто хоче грати і доводити своє місце на полі.