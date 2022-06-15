Довбік: «Ми добре стартували в Лізі націй»
Форвард збірної України артем Довбік прокоментував перші матчі національної команди в Лізі націй. його цитує прес-служба УАФ.
- Поєдинок виявився дуже емоційним. З чим це зв'язуєш?
- Думаю, все десь втомилися, наїлися. Гра була в'язкою, на руку збірної Ірландії.
- Як можна було пропустити перший м'яч від Коллінза?
- Там був ланцюжок помилок. Думаю, ми розберемо цей момент і в майбутньому таких помилок не буде.
- Що говорив капітан Андрій Ярмоленко в емоційному колі перед початком поєдинку?
- Він підбадьорював нас. Говорив, щоб ми не грали довгими передачами, як ірландці, а намагалися контролювати м'яч, смикати суперника з флангу на фланг.
- Як оціниш дебют Дмитра Різника в офіційних турнірах?
- Я вважаю, він добре зіграв, впевнено. Бажаю йому вдалих матчів в майбутньому.
- Ярмоленко асистував тобі з правого...
- Він розібрався як майстер. Мені залишилося тільки вразити ворота.
- Ми втратили два очка або добули одне?
- По такій грі, думаю, рахунок закономірний.
- Які висновки після червневих матчів можна зробити?
- Ми добре відіграли Лігу націй. Десь була втома, але все грали, знаючи, що треба віддати всього себе.
- У нас зараз сім очок, хоча могло бути дев'ять. Трохи прикро?
- Прикро, але це футбол. Нічого страшного. Думаю, в майбутньому будемо виправляти цю ситуацію.
- Олександр Петраков похвалив команду. Погоджуєшся з ним?
- Так, все молодці, віддали всі сіли.
Нагадаємо, збірна України лідирує в своїй групі Ліги націй, Маючи 7 очок після 3 -х матчів.