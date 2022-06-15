Довбік: «Ми добре стартували в Лізі націй»

У збірної України 7 очок з можливих 9-ти

Форвард збірної України артем Довбік прокоментував перші матчі національної команди в Лізі націй. його цитує прес-служба УАФ.

- Поєдинок виявився дуже емоційним. З чим це зв'язуєш?

- Думаю, все десь втомилися, наїлися. Гра була в'язкою, на руку збірної Ірландії.

- Як можна було пропустити перший м'яч від Коллінза?

- Там був ланцюжок помилок. Думаю, ми розберемо цей момент і в майбутньому таких помилок не буде.

- Що говорив капітан Андрій Ярмоленко в емоційному колі перед початком поєдинку?

- Він підбадьорював нас. Говорив, щоб ми не грали довгими передачами, як ірландці, а намагалися контролювати м'яч, смикати суперника з флангу на фланг.

- Як оціниш дебют Дмитра Різника в офіційних турнірах?

- Я вважаю, він добре зіграв, впевнено. Бажаю йому вдалих матчів в майбутньому.

- Ярмоленко асистував тобі з правого...

- Він розібрався як майстер. Мені залишилося тільки вразити ворота.

- Ми втратили два очка або добули одне?

- По такій грі, думаю, рахунок закономірний.

- Які висновки після червневих матчів можна зробити?

- Ми добре відіграли Лігу націй. Десь була втома, але все грали, знаючи, що треба віддати всього себе.

- У нас зараз сім очок, хоча могло бути дев'ять. Трохи прикро?

- Прикро, але це футбол. Нічого страшного. Думаю, в майбутньому будемо виправляти цю ситуацію.

- Олександр Петраков похвалив команду. Погоджуєшся з ним?

- Так, все молодці, віддали всі сіли.



Нагадаємо, збірна України лідирує в своїй групі Ліги націй, Маючи 7 очок після 3 -х матчів.