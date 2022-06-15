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THE FOOTBALL REVIEW

Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»

Тренер збірної України підбив підсумки матчу проти Ірландії
Футбол Збірна України
07:29
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після матчу проти Ірландії (1:1) в групі Ліги націй зізнався, що засмучений від того, як його команда пропустила. Його цитує прес-служба УАФ:

Чому ви зробили лише три заміни?

У нас ще захворіли хлопці. За такої гри було важко виходити на заміну. Це моє рішення як головного тренера.

Чому ви не випустили Віктора Циганкова в стартовому складі?

Він відіграв чотири матчі. Я його не поставив, бо для мене найперша річ — зберегти здоров’я хлопців. Та й на заміну в такій грі вийти було дуже складно.

Наступний поєдинок збірної України пройде 21 вересня. Чи очікуєте ви, що багато гравців улітку змінять клуби?

Коли футболіст підходить до мене за порадою, я говорю йому власну думку. Проте в такі справи я не втручаюся. Де грати — це рішення самих гравців. Вони мені зателефонують. Наприклад, я розмовляв із цього приводу з Андрієм Ярмоленком. Він сказав, що одразу ж подзвонить, як вирішить клубне питання. До того ж літо не таке вже й довге. Ми не знаємо, коли почнеться Прем'єр-ліга, якими будуть справи в «Шахтаря» й «Динамо». Зараз я не можу відповісти, хто де буде.

Чи розчаровані ви діями захисту під час пропущеного гола?

Так, розчарований, що так вийшло. Захисник команди суперника пройшов із центру поля й забив. Але я ніколи не розбираю такі моменти після гри. Потрібно переспати й давати оцінку на свіжу голову.

Яке ваше особисте ставлення до продовження чемпіонату України?

Мене не було півтора місяця. Я не можу про це зараз говорити. Це повинні робити президенти клубів, Прем'єр-ліга. У нас дуже грамотні фахівці, які мають усе зважити. Я думаю, що вони приймуть гарне рішення.

Наскільки серйозного ушкодження зазнав Руслан Маліновський?

Там не сильне ушкодження, м'які тканини, забитий тазостегновий суглоб. Із Миколою Матвієнком також нічого страшного, гадаю, днів п'ять на відновлення. Вони всі поїдуть у відпустку до своїх родин, відпочиватимуть, тож усі будуть здорові.

Ви завтра поїдете оформляти візи перед майбутніми матчами із Шотландією. Чи будуть у збірній нові імена?

Зараз не буде жодних нових імен. Дебютувало вже стільки людей. Я думав, ви скажете, навпаки, що вже досить дебютантів... Ви ж розумієте, нині в нас немає британського посольства, тож це потрібно робити у Варшаві. Завтра одна група виїжджає робити візи о 7.30, друга — о 9.30. Це все складно. Ми не знаємо, коли розпочнеться чемпіонат, а 21 вересня відбудеться гра в Шотландії. Нам потрібно буде автобусом дістатися до Польщі, вилетіти у Глазго, після чого 24-го відбудеться гра в Єревані, а потім 27-го — матч у Польщі. Хочу подякувати Лодзю, це особливе місто в моєму житті. Дякую Польщі за прийом, за те, що допомагаєте. Можливо, ще побачимося.

Після трьох матчів Ліги націй збірна України лідирує в своїй групі, набравши 7 очок. Другою йде Шотландія, у якої 6 пунктів, у Ірландії 4 очки.

Нагадаємо, визначився останній учасник чемпіонату світу в Катарі.

Сергій Лук'яненко
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