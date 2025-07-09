Довбик може отримати нового конкурента в Ромі з клубу АПЛ
Фергюсон може перейти в склад римської команди
близько 1 години тому
Еван Фергюсон/фото: Google
Ірландський нападник Еван Фергюсон із Брайтона може поповнити склад Роми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, римський клуб активно працює над орендною угодою із 20-річним форвардом. Брайтон готовий вислухати пропозиції щодо гравця, а всі фінансові зобов'язання із зарплати готова взяти на себе Рома.
У другій половині минулого сезону Фергюсон виступав за Вест Хем на правах оренди, проте не зумів проявити себе — за вісім матчів він не відзначився ні голами, ні результативними передачами.
Раніше відомий скаут оцінив дебютний сезон Довбика в Серії А.