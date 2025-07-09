Скаут Алекс Великих в коментарі сайту Sport.ua оцінив виступи українського нападника Роми Артема Довбика в дебютному сезоні в Серії А.

«Дебютний сезон в італійській Серії А для Артема Довбика вийшов складним, що, в принципі, можна було очікувати від гравця, який провів свій найкращий європейський сезон у чемпіонаті, що має зовсім інший стиль.

Все-таки Серія А, незважаючи на великі зміни в плані результативності, залишається високою школою гри в захисті. Щільність індивідуальної гри захисників, тактичні прийоми відпрацювання в системі командних взаємодій – це візитна картка італійської школи.

До того ж у самій Ромі сезон вийшов турбулентним – зміна тренерів, зміна в керівництві департаментів, прихід тренера з досвідом взаємовідносин у минулому клубі з іншим форвардом – Шомуродовим, травма Дібали та інше.

Але свої голи Артем забив і, якщо говорити про головний компонент для нападника – кількість забитих голів, то показник у Довбика хороший. Що, на жаль, багато хто випускає з виду, роблячи акцент на аналізі взаємодій гравця в команді», – сказав скаут.