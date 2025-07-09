Скаут дав чітку оцінку Довбику за дебютний сезон у Серії А
Експерт висловився про форварда «вовків»
21 хвилину тому
Скаут Алекс Великих в коментарі сайту Sport.ua оцінив виступи українського нападника Роми Артема Довбика в дебютному сезоні в Серії А.
«Дебютний сезон в італійській Серії А для Артема Довбика вийшов складним, що, в принципі, можна було очікувати від гравця, який провів свій найкращий європейський сезон у чемпіонаті, що має зовсім інший стиль.
Все-таки Серія А, незважаючи на великі зміни в плані результативності, залишається високою школою гри в захисті. Щільність індивідуальної гри захисників, тактичні прийоми відпрацювання в системі командних взаємодій – це візитна картка італійської школи.
До того ж у самій Ромі сезон вийшов турбулентним – зміна тренерів, зміна в керівництві департаментів, прихід тренера з досвідом взаємовідносин у минулому клубі з іншим форвардом – Шомуродовим, травма Дібали та інше.
Але свої голи Артем забив і, якщо говорити про головний компонент для нападника – кількість забитих голів, то показник у Довбика хороший. Що, на жаль, багато хто випускає з виду, роблячи акцент на аналізі взаємодій гравця в команді», – сказав скаут.
Український нападник провів за Рому у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків, забив 17 м'ячів і зробив три результативні передачі.
У минулому сезоні римська команда посіла п'яте місце в чемпіонаті Італії і в наступній кампанії гратиме в основному етапі Ліги Європи.
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