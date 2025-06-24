Рома готується до перебудови в атакувальній лінії та розглядає можливість продажу одного із двох форвардів – Артема Довбика або Теммі Абрахама.

Сезон 2024/25 видався не стабільним для обох нападників, і в клубі переконані, що одночасно утримувати обох недоцільно ні з тактичної, ні з фінансової точки зору.

Новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні має намір уважно придивитися до кожного з нападників, щоб ухвалити остаточне рішення. У планах клубу залишити лише одного з них.

RomaPress повідомляє, що для Гасперіні цей вибір непростий. З одного боку, він давно виявляє інтерес до співпраці з Абрахамом, з іншого — ігрові характеристики Довбика більше відповідають його тактичному підходу.

Український форвард за минулий сезон відіграв 45 матчів, відзначився 17 м'ячами та чотирма результативними передачами. Абрахам також провів 45 ігор, на його рахунку десять голів і сім асистів.

Раніше повідомлялося, що конкурент Довбика може залишити Рому.