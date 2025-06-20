Узбецький форвард Роми Ельдор Шомуродов, схоже, незабаром змінить прописку та залишить італійську Серію А.

Як повідомляють ЗМІ, інтерес до 29-річного нападника виявляє турецький клуб Істанбул Башакшехір. При цьому сам футболіст не проти продовжити кар'єру в Туреччині та готовий розглянути перехід.

Авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо стверджує, що сторони вже перебувають у постійному контакті. Минулого сезону Шомуродов провів 37 матчів за Рому, забив сім голів і записав на свій рахунок п'ять результативних передач. Його контракт із римлянами розрахований до кінця червня 2026 року, а ринкова вартість оцінюється у 5 мільйонів євро.

Раніше Гасперіні висловився про перспективи Довбика в Ромі.