Український форвард Артем Довбик може змінити клубну прописку влітку та залишити італійську Рому.

Згідно з повідомленнями журналіста Андреа Пелагатті, римляни готові розглянути варіант із відходом нападника. Цим має намір скористатися Галатасарай, який давно спостерігає за українцем та активно шукає посилення до атакувальної лінії.

Крім того, турецький гранд продовжує виявляти інтерес і до іншого представника збірної України та воротаря мадридського Реалу Андрія Луніна, трансфер якого також знаходиться на порядку денному.

Рома завершила сезон 2024/25 на п'ятому місці в Серії А та здобула путівку до Ліги Європи, де розпочне виступи з групового етапу.

За минулий сезон Довбик провів у складі римлян 45 офіційних матчів, у яких забив 17 м'ячів та віддав три гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює 27-річного нападника у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні визначився з перспективами Довбика в Ромі.