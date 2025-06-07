Павло Василенко

Новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні визначився з планами на українського нападника Артема Довбика.

67-річний фахівець ясно дав зрозуміти, що має намір будувати атакувальну гру команди навколо форварда, повідомляє Sky.

При цьому Гасперіні зацікавлений у запрошенні ще одного нападника, який має відмінний від Довбика ігровий стиль. Наставник розраховує створити атакувальний дует, у якому Артем зіграє ключову роль, реалізуючи свої сильні сторони, як завершувача атак.

Рома завершила сезон 2024/25 років на п'ятій сходинці у підсумковій турнірній таблиці італійської Серії А.