Довбик офіційно отримав нового тренера
Відомий фахівець перебрався у Рим
близько 5 годин тому
Фото: ФК Рома
Рома офіційно оголосила про підписання контракту з досвідченим тренером Джаном П'єро Гасперіні, який за підсумками минулого сезону залишив Аталанту.
Гасперіні підписав договір до 30 червня 2028 року, повідомляє пресслужба римського клубу.
67-річний італійський тренер провів дев'ять видатних років в Аталанті, де він виграв Лігу Європи, дійшов до фіналу Кубка Італії, чвертьфіналу Ліги чемпіонів та п'ять разів за сім сезонів забезпечив собі вихід до Ліги чемпіонів.
Гравцем Роми є український форвард Артем Довбик.