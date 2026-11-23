За інформацією джерела, сам українець позитивно ставиться до такого розвитку подій і вже доручив своїм агентам знайти можливість для здійснення трансферу. Іспанський клуб розраховує орендувати нападника на шість місяців.

Український нападник Артем Довбик може знову опинитися в чемпіонаті Іспанії. Інтерес до 29-річного форварда проявляє Валенсія, яка готова домовитися з Ромою про оренду футболіста. Про це повідомляє Siamo La Roma.

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Умови потенційної угоди передбачають виплату 1,5 мільйона євро римлянам за оренду. Крім того, Валенсія готова взяти на себе половину зарплати футболіста, яку він отримує за контрактом із Ромою.

Повернення до Іспанії може стати для Довбика можливістю відновити результативність у чемпіонаті, де він уже демонстрував вражаючі показники. У сезоні 2023/24 українець забив 24 голи за Жирону, став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав трофей Пічічі.

До Роми форвард перебрався влітку 2024 року за 41,1 мільйона євро. За римський клуб він провів 63 матчі, забив 20 м'ячів і віддав шість результативних передач. Нинішній сезон Довбик проводить у Болоньї на правах оренди: в його активі один гол у п'яти поєдинках.

Контракт українця з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 15 мільйонів євро.