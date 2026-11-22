Болонья без Довбика на полі зіграла внічию з Удінезе
Український форвард провів всю гру на лаві запасних
Болонья не змогла обіграти Удінезе в матчі 12-го туру італійської Серії А.
Господарі поля вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки результативному удару Надіра Дзортеа. Проте після перерви гості зуміли відновити рівновагу — відзначився Ніколо Дзаньоло.
Український форвард Болоньї Артем Довбик потрапив до заявки на гру, але весь матч провів на лаві запасних.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Серія А. 12-й тур
Болонья — Удінезе — 1:1
Голи: Дзортеа, 43 – Дзаньоло, 67
Відео MEGOGO
У наступному турі Серії А Болонья 27 листопада зіграє на виїзді проти Венеції, а Удінезе 29 листопада прийматиме Фіорентину.
Ювентус розгромив Венецію у матчі Серії А, забивши чотири голи за 18 хвилин.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026