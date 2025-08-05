Довбик в разі відходу з Роми має на руках запрошення з АПЛ
Артему не вдалося переконати Гасперіні
близько 1 години тому
Артем Довбик/ Фото - Рома
Лідс після повернення в АПЛ розглядає кандидатуру українського нападника Роми Артема Довбика, повідомляє Mot Leeds News.
Новачок Прем'єр-ліги зробив Артема пріоритетним варіантом для підсилення атаки.
Артем в дебютному сезоні за Рому відзначився 17 голами та двома асистами у 45 іграх. Його контракт із римським клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.
Довбик зацікавив Аталанту. Відомі вимоги Роми щодо трансферу українця.
Поділитись