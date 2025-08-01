Нещодавно з'явилася інформація, що керівництво Роми готове вислухати пропозиції щодо Артема Довбика. У цей же час стало відомо і про клуби, які зацікавлені у послугах українського нападника.

Як повідомляє CalcioBox, форвардом збірної України активно цікавляться клуби з італійської Серії А. Зокрема, на Довбика звернули увагу Аталанта та Мілан. Також інтерес до футболіста є з боку англійських команд.

Римський клуб не перешкоджатиме можливому трансферу, якщо надійде пропозиція у розмірі не менше 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів за Рому, відзначившись 17 голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Жирона розглядає варіант з поверненням Довбика.