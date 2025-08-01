Довбик зацікавив Аталанту. Відомі вимоги Роми щодо трансферу українця
Сума трансферу має бути 40 мільйонів
близько 1 години тому
Нещодавно з'явилася інформація, що керівництво Роми готове вислухати пропозиції щодо Артема Довбика. У цей же час стало відомо і про клуби, які зацікавлені у послугах українського нападника.
Як повідомляє CalcioBox, форвардом збірної України активно цікавляться клуби з італійської Серії А. Зокрема, на Довбика звернули увагу Аталанта та Мілан. Також інтерес до футболіста є з боку англійських команд.
Римський клуб не перешкоджатиме можливому трансферу, якщо надійде пропозиція у розмірі не менше 40 мільйонів євро.
Минулого сезону Довбик провів 45 матчів за Рому, відзначившись 17 голами та двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Жирона розглядає варіант з поверненням Довбика.
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