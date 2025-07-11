Форвард Роми Ельдор Шомуродов офіційно став гравцем турецького клубу Істанбул Башакшехір на правах оренди.

Угода розрахована до літа 2026 року, а її сума становила 3 мільйони євро. Крім цього, турецький клуб отримав право повного викупу форварда за 2,7 мільйона євро.

Шомуродов перейшов у Рому влітку 2021 року з Дженоа, тоді угода коштувала римлянам 17,5 мільйона євро. У сезоні 2023/24 узбецький футболіст виступав в оренді за Кальярі, яка заплатила 1 мільйон євро та отримала опцію викупу.

Влітку 2024 року гравець повернувся до столичного клубу, а у кампанії 2024/25 провів 30 матчів, відзначився 6 голами та зробив три гольові передачі.

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