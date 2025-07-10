Скаут Алекс Великих в ексклюзивному коментарі Sport.ua оцінив перспективи українського нападника «Роми» Артема Довбика за нового головного тренера римської команди Джани П'єро Гасперіні.

«Артему Довбику при Гасперіні доведеться ще більше бігати і загалом додавати у фізичних кондиціях. Сказати, що для Гасперіні Довбик ідеальний форвард чи ні, поки що рано робити висновки.

Потрібно відзначити, що досвідчений тренер має здатність робити з багатьох молодих гравців зірок. Наприклад, той же Матео Ретегі потрапивши до рук цього тренера, став не просто забивати багато голів, а й почав вриватися у шорт-листи топ-клубів Європи. Сподіваюся, щось подібне станеться й із українським центрфорвардом».