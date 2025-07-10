Скаут оцінив перспективи Довбика в Ромі при Гасперіні
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8 хвилин тому
Скаут Алекс Великих в ексклюзивному коментарі Sport.ua оцінив перспективи українського нападника «Роми» Артема Довбика за нового головного тренера римської команди Джани П'єро Гасперіні.
«Артему Довбику при Гасперіні доведеться ще більше бігати і загалом додавати у фізичних кондиціях. Сказати, що для Гасперіні Довбик ідеальний форвард чи ні, поки що рано робити висновки.
Потрібно відзначити, що досвідчений тренер має здатність робити з багатьох молодих гравців зірок. Наприклад, той же Матео Ретегі потрапивши до рук цього тренера, став не просто забивати багато голів, а й почав вриватися у шорт-листи топ-клубів Європи. Сподіваюся, щось подібне станеться й із українським центрфорвардом».
Український нападник провів за Рому у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків, забив 17 м'ячів і зробив три результативні передачі. Transfermarkt оцінює 27-річного Довбика у 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Рома посіла п'яте місце у чемпіонаті Італії і в наступній кампанії гратиме в основному етапі Ліги Європи.