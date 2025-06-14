27-річний форвард Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку вже цього літа. Інтерес до українського нападника виявляють одразу кілька відомих європейських команд, а новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні, за чутками, не бачить його у своїх подальших планах.

Як повідомляє Мali, одним із головних претендентів на Довбика став Бешикташ. Стамбульський клуб розглядає варіант оренди. Остаточне рішення щодо можливого переходу має ухвалити новий спортивний директор чорно-білих.

Рома завершила сезон 2024/25 на п'ятому місці в Серії А, що дозволило клубу прямо потрапити до групового етапу Ліги Європи.

У минулій кампанії Довбик відіграв за римлян 45 матчів у всіх змаганнях, відзначившись 17 забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість українського нападника становить 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні ухвалив важливе рішення щодо Довбика.