Павло Василенко

Український форвард Роми Артем Довбик влітку може залишити римський клуб.

Справжня проблема стосується позиції центрального нападника. Довбик, якого вважають недостатньо результативним у своєму першому сезоні в Ромі, перебуває під пильною увагою нового тренера Джан П'єро Гасперіні, і не виключено, що влітку його продадуть, повідомляє Il Messaggero.

Римський клуб розглядає декількох кандидатів на заміну українському форварду: Лоренцо Лукка з Удінезе, Нікола Крстович з Лечче і Нік Вольтемаде зі Штутгарта.

Минулого сезону Рома посіла п'яте місце в чемпіонаті Італії та в наступній кампанії гратиме в основному етапі Ліги Європи.

Довбик провів за римську команду 45 поєдинків: 17 голів, три результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 27-річного форварда у 30 мільйонів євро.