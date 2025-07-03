Український форвард Артем Довбик, який виступає за римську Рому, може змінити клуб цього літа.

За даними італійського журналіста Аттіліо Малени, нападником цікавиться Мілан. Головний тренер червоно-чорних Массіміліано Алегрі особисто виявляє ініціативу щодо переходу гравця, вважаючи його стиль гри придатним для команди.

Перш ніж просунутися в переговорах, Мілану доведеться визначитися з майбутнім нинішнього форварда Сантьяго Хіменеса, який лише взимку приєднався до клубу з Фейєнорда. Наразі обговорюється можливість обміну нападниками між Ромою та Міланом. Діалог між сторонами вже розпочався, але поки що перебуває на ранній стадії.

Минулого сезону Довбик провів за римлян 45 матчів, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами. Що стосується Хіменеса, то він взяв участь у 19 зустрічах за Мілан, забив шість м'ячів і зробив трьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Довбик може перейти в Ювентус.