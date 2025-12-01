Довбик зацікавий відомий клуб
Українець може змінити команду
Нападник римської Роми Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Бешикташа.
За інформацією Besiktas Plus, турецький клуб розглядає три кандидатури на позицію форварда у разі, якщо Теммі Абрахам залишить клуб узимку: Артем Довбик, Ромелу Лукаку та Сантьяго Хіменес.
28-річний Довбик в поточному сезоні забив два голи і віддав дві результативні передачі в 14 матчах.
Рома наразі посідає четверте місце в Серії А з 27 очками.
