Переговорів немає. Нова інформація з приводу інтересу «Фенербахче» до Довбика
Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн
При цьому повідомлялося, що форвард не веде переговорів з «Фенербахче»
Артем Довбик / Фото - УАФ
Одразу три турецьких гранди проявляють інтерес до нападника Артема Довбика. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, гравця «Дніпра-1» хотіли б отримати «Трабзонспор», «Галатасарай» і «Бешикташ». Крім того, є пропозиції з Англії, Німеччини та Італії.
За дніпрян форвард провів 45 матчів у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися 24 голами і 6 результативними передачами.
Раніше також повідомлялося, що Довбик не веде переговорів з «Фенербахче».
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