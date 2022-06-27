Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн

При цьому повідомлялося, що форвард не веде переговорів з «Фенербахче»

Артем Довбик / Фото - УАФ

Одразу три турецьких гранди проявляють інтерес до нападника Артема Довбика. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, гравця «Дніпра-1» хотіли б отримати «Трабзонспор», «Галатасарай» і «Бешикташ». Крім того, є пропозиції з Англії, Німеччини та Італії.

За дніпрян форвард провів 45 матчів у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися 24 голами і 6 результативними передачами.

Раніше також повідомлялося, що Довбик не веде переговорів з «Фенербахче».