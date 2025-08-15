КСУ Крайова була близькою пролетіти повз плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, дозволивши Спартаку з Трнави відіграти гандикап в 4 голи. В додатковий час румунська команда організувала 2 голи, які допомогли вистояти в Словаччині.

Ракув за відсутності українця Владислава Кочергіна спромігся перевернути хід протистояння з Маккбі Хайфа. Ізраїльтяни в першому матчі святкували мінімальну перемогу, проте в другому матчі фактор нейтрального поля не врятував команду Георгія Єрмакова від вильоту з єврокубків.

Данді Юнайтед був близьким, щоб пройти Рапід, який зумів відіграти відставання у два м'ячі, а в серії пенальті засмутити шотландську публіку, яка підтримувала команду Євгенія Кучеренка.

🇺🇦 Захисник Арди Вячеслав Велев відіграв 65 хвилин і за вихід в групу ЛК зіграє з Ракувом.

🇺🇦 Нападник Дьора Олександр Піщур вийшов на заміну в компенсований час. Угорська команда зустрінеться з Рапідом

🇺🇦 Павло Ісенко та Олександр Романчук відіграли за Крайову увесь матч. Денис Тарадуда за словаків так і не зіграв. Далі румуни гратимуть з Башакшехіром.

Ліга конференцій. 3 кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Арда (Болгарія) – Жальгіріс Каунас (Литва) 2:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Велковскі, 8, Ковачєв, 12

Дьор (Угорщина) – АІК (Швеція) 2:0 (перший матч – 1:2)

Голт: Гаврич, 34, Чонгвай, 59 (автогол)

Спартак Трнава – Університатя Крайова 4:3 (перший матч – 0:3)

Голи: Кратошвіл, 36, Нвадіке, 63, Азанго, 68, Кудлічка, 80 – Баярам, 32, Белуце, 101, Нсімба, 117

Ракув – Маккабі Хайфа 2:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Барат, 45+1, ДІабі, 76 (з пенальті)

Рапід Відень – Данді Юнайтед 2:2 (перший матч – 2:2), 4:5 (по пенальті)

Голи: Волтерс, 25, 42 (з пенальті) – Йову, 63 (автогол), Кара, 77