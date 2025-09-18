Михайло Цирук

Ще один ігровий день стартового туру Ліги чемпіонів подарував вболівальникам чимало вражень.Втім, не скрізь вдавалося побачити голи.

У дербі сусідів між Олімпіакосом і Пафосом м’ячів у воротах не було зовсім. Хоча сам факт появи такої афіші на груповому етапі ЛЧ вже вартий уваги – новий формат дарує абсолютно несподівані поєдинки.

Амбітний дебютант турніру Буде/Глімт підтвердив, що він не випадково серед еліти. У зустрічі зі Славією норвежці вирвали нічию після неймовірної розв’язки – після 0:2 вони зуміли повернутися у гру. Цей матч запам’ятався всім: і незарахованим голом празької команди, і спірним пенальті, і нереалізованим одинадцятиметровим (цього разу вже самими норвежцями). У підсумку – бойова нічия, яка довела: Буде/Глімт готовий боротися з кожним.

Натомість Інтер без особливих труднощів розібрався з Аяксом. Дві майже ідентичні комбінації стали ключем до перемоги: Хакан Чалханоглу асистував, а Маркюс Тюрам оформив дубль, забезпечивши нерадзуррі впевнену звитягу.

Поєдинок Баварії та Челсі виявився багатим на символіку. Фактично відтворення фіналу-2012, але вже в іншій реальності. На передовій атак зустрілися різні покоління англійського футболу. Гаррі Кейн, який роками чекав трофеїв у Англії, тепер у складі мюнхенців упевнено йде до них – цього разу англієць оформив дубль у ворота синіх. А у складі лондонців себе гучно заявив Коул Палмер, забивши гол престижу. Попри поразку, Енцо Мареска може бути задоволений: у його розпорядженні є гравець, здатний стати символом нової епохи Челсі.

Зустріч ПСЖ та Аталанти інтриги майже не обіцяла – надто різний зараз рівень команд. Парижани легко домінували, а для українських фанів головною подією став дебют Іллі Забарного за ПСЖ в Лізі чемпіонів. Він вийшов лише на 75-й хвилині, коли парижани вже вели 3:0. Українець впевнено відіграв, не дозволивши суперникам бодай скоротити рахунок. А під завісу ПСЖ додав ще один м’яч.

Найяскравішим же видався матч на Енфілді. Ліверпуль з перших хвилин шокував Атлетіко, двома мʼячами, а Мохамед Салах забив свій 48-й гол у ЛЧ, зрівнявшись із легендарними Шевченком та Ібрагімовичем. Але матрацники в дусі Дієго Сімеоне проявили характер: Маркос Льоренте оформив дубль і зрівняв рахунок, довівши, що Ліверпуль – його улюблена жертва в турнірі.

Та останнє слово залишилося за господарями – у компенсований час капітан Вірджіл ван Дейк приніс перемогу. Емоції вирували настільки, що Сімеоне, не витримавши провокацій з трибун, заробив вилучення. Для Атлетіко це була гірка поразка на старті.

У матеріалі використані фото Getty images.