Павло Василенко

Історія з конфліктом Дієго Сімеоне на «Енфілді» отримала нове продовження. Вболівальника, з яким ледь не побився тренер Атлетіко, ідентифікували як Джонатана Люка Поултера. З’ясувалося, що він не вперше опиняється у центрі скандалів.

Ще у 2015 році Поултера покарали трирічною забороною на відвідування матчів після гучного інциденту на прощальному поєдинку Стівена Джеррарда. Тоді 20-річний уболівальник встановив банер перед жінкою в інвалідному візку, перекривши їй вид на поле. Коли її чоловік попросив прибрати плакат, Поултер не лише відмовився, а й образив подружжя.

Хоча сам фанат на суді заперечував образливу поведінку, магістратський суд Сефтона визнав його винним. Крім заборони відвідувати матчі, йому також обмежили пересування– заборона керувати транспортними засобами у нічний час протягом восьми тижнів.

Учорашній інцидент на «Енфілді» знову повернув Поултера у заголовки новин. Після переможного голу Вірджіла ван Дейка він жорстко провокував Сімеоне, що ледь не закінчилося бійкою.

Аргентинський наставник пояснив після матчу.

«Він ображав мене протягом усього поєдинку. Я людина, у мене є емоції».

Тепер залишається питання: чи накладе Ліверпуль санкції на скандального фаната, як того вимагає Сімеоне.