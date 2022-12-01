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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Друга команда планети сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу-2022

Бельгії не вистачило нічиєї у матчі з Хорватією
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 19:16
Друга команда планети сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу-2022
Фото: Getty Images

На чемпіонаті світу-2022 відбулися останні матчі у групі F.

Цей квартет подарував нам першу сенсацію – друга команда рейтингу FIFA та бронзовий призер ЧС-2018 Бельгія не зуміла пройти у плей-оф турніру. Бельгійці у останньому матчі зіграли у нульову нічию з Хорватією, а у паралельному матч Марокко обіграло Канаду. Відзначимо, що саме африканська збірна вийшла з першого місця у групі.

ЧС-2022. Група F. 3-й тур

Канада – Марокко 1:2 (1:2)

Голи: Агерд (а/г), 40 – Зієш, 4, Ен Несірі, 23.

Хорватія – Бельгія 0:0

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду може пропустити наступний матч ЧС.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна Бельгії (футбол) збірна Хорватії (футбол)

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