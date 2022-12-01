Воротарю Марокко Буну стало погано під час гімну перед грою з Бельгією. Його замінили перед стартовим свистком
Другий раз в історії дві африканські збірні вийшли в плей-офф чемпіонату світу
Марокканці здивували на цьому турнірі, вигравши свою групу
01 грудня 21:14
Фото: ESPN
Вдруге на чемпіонатах світу з футболу дві збірні з Африки вийшли в плей-офф чемпіонату світу.
Винуватцями африканського торжества стали Марокко, які після перемоги над Канадою виграли свою групу, та Сенегал.
Раніше дві африканські команди виходили в плей-офф на чемпіонаті світу-2014. Тоді це були команди Нігерії і Алжиру.
Відзначимо, що Камерун і Гана можуть встановити новий рекорд африканських збірних на чемпіонатах світу.
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