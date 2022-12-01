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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Другий раз в історії дві африканські збірні вийшли в плей-офф чемпіонату світу

Марокканці здивували на цьому турнірі, вигравши свою групу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 21:14
Другий раз в історії дві африканські збірні вийшли в плей-офф чемпіонату світу
Фото: ESPN

Вдруге на чемпіонатах світу з футболу дві збірні з Африки вийшли в плей-офф чемпіонату світу.

Винуватцями африканського торжества стали Марокко, які після перемоги над Канадою виграли свою групу, та Сенегал.

Раніше дві африканські команди виходили в плей-офф на чемпіонаті світу-2014. Тоді це були команди Нігерії і Алжиру.

Відзначимо, що Камерун і Гана можуть встановити новий рекорд африканських збірних на чемпіонатах світу.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Марокко (футбол) збірна Сенегалу (футбол)

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