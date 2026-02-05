Колишній півзахисник Карпат Пабло Альварес звернувся до вболівальників львівського клубу після того, як офіційно змінив команду та продовжив кар’єру в казахстанському Актобе. Прощальні слова футболіста оприлюднила пресслужба Карпат.

Насправді перше, що я маю сказати – це слова вдячності клубу, тому що це був етап, сповнений багатьох емоцій, передусім хороших. Я знайшов у цьому клубі багато друзів, до мене дуже добре ставилися, і в цьому плані я був дуже щасливий в Україні.

Щиро кажучи, я навіть не сподівався на таке… Звичайно, я знав, що це буде важливий етап у моїй кар’єрі, але коли я сюди приїхав, то насправді побачив дуже сімейний клуб: і президент, і спортивне керівництво, і гравці, і вболівальники – усі йшли в одному напрямку. І це справді відчувається щодня на тренуваннях.

Чесно кажучи, мені більше нічого додати – це був дуже гарний етап у моїй кар’єрі, і я дуже вдячний за цих півтора року, бо я був справді щасливий.

Якщо говорити про людей, то з усіма, загалом, у мене були дуже хороші стосунки: і з українцями, і з легіонерами в команді. Правда, увесь цей час я жив у кімнаті з Іґорем, але, чесно, зараз я міг би назвати будь-кого, хто був поруч і в хороші, і в погані моменти тут.

Також я дуже хочу подякувати – можливо, раніше забув це сказати – передусім працівникам клубу, бо вони є дуже важливою частиною, яку не завжди видно. Кожен із них робить свою маленьку частину роботи, щоб клуб щодня ставав кращим, і це надзвичайно важливо для щоденного життя команди.

Одна з речей, яка мене найбільше здивувала, – це навіть у складні моменти, пов’язані з війною, та підтримка, яку мають «Карпати». Я вважаю, що це клуб із найбільшою кількістю вболівальників в Україні, і це було доведено. Навіть у ці важкі часи, коли, здавалося б, футбол, як я завжди кажу, не є чимось справді важливим для людей, він усе одно дарує велику радість через ту підтримку, яку відчуваєш щодня – від дітей, від людей у місті, від будь-кого: кожен знає про клуб, і це надзвичайно важливо.

Було багато різних моментів, але для мене особливим став день дербі проти «Руха», мій перший матч проти них – на «Арені Львів», який ми виграли. Можна згадати багато матчів: навіть нічию проти «Шахтаря», мій гол у ворота «Динамо», матч, який ми зіграли внічию. Звичайно, були й не найкращі моменти – вилучення, але це частина процесу й футболу: іноді бувають злети й падіння. Я ж передусім залишу в пам’яті все позитивне, бо хорошого було набагато більше, ніж поганого.

Тож я лише сподіваюся, що ви збережете про мене приємні спогади. Це був дуже гарний етап, і я можу лише подякувати усім людям, які пов’язані з «Карпатами» – я вже це казав двічі чи тричі – і вболівальникам, і працівникам клубу, і гравцям, і тренерському штабу. Я був тут дуже щасливий. Іноді етапи потрібно завершувати, приходять нові, але цей клуб я завжди зберігатиму У своєму серці, бо це був прекрасний період у моєму житті.