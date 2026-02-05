Павло Василенко

Львівські Карпати припинили співпрацю з іспанським півзахисником Паблом Альваресом, який свою кар'єру продовжить в казахстанському Актобе.

«ФК Карпати дякує Пабло Альваресу за гру в зелено-білій футболці та бажає успіхів у подальшій кар’єрі», – йдеться у заяві українського клубу.

У складі Карпат Пабло грав з літа 2024 року і за цей час провів 39 матчів, забив два голи і віддав одну результативну передачу.

У нинішньому сезоні іспанець провів за Карпати 13 поєдинків, в яких забив один гол та віддав два асисти.