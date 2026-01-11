Сергій Разумовський

Нападник Жирони Владислав Ванат міг стати беззаперечним героєм домашнього матчу 19-го туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни (1:0). Українець двічі відправив м’яч у сітку, однак у підсумку в протоколі залишився лише один його гол: друге взяття воріт скасували через офсайд, а Жирона перемогла з мінімальним рахунком 1:0.

Резонансні епізоди з обома голами детально розібрав канал FutOffsides у соцмережі X, який спеціалізується саме на ситуаціях поза грою та аналізі ліній офсайду. Експерти звернули увагу, що ключові рішення суддівської бригади були коректними, хоча для вболівальників такі моменти часто залишають простір для суперечок.

Перший м’яч Ваната було забито на 44-й хвилині – його зарахували одразу, і, як підкреслюють аналітики, арбітри вчинили правильно, не фіксуючи положення поза грою. У своєму висновку вони прямо зазначили: Ванат не знаходився в офсайді під час першого голу Жирони у матчі проти Осасуни. Тобто українець відкрився в межах правил, а атакувальна фаза не містила порушень, які могли б вплинути на легітимність взяття воріт.

Натомість другий гол нападника, забитий на 63-й хвилині, не потрапив у статистику – його скасували саме через офсайд. І тут, за оцінкою FutOffsides, рішення також було бездоганним. Аналітики відзначили роботу асистента головного арбітра і наголосили, що лайнсмен правильно зреагував у динамічному епізоді.

У коментарі каналу сказано: Відмінне рішення помічника Ернандеса Ернандеса у матчі Жирона – Осасуна. Ванат опинився в офсайді в епізоді, який спричинив скасування голу господарів поля. Аналіз епізоду з двох різних ракурсів. Таким чином, попри дубль на полі, офіційно Ванат завершив матч із одним зарахованим голом, який і приніс Жироні три очки.