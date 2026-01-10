Ванат допоміг Жироні відірватись від зони вильоту
Владислав ударно розпочав новий рік
близько 1 години тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Жирона мінімально здолала Осасуну в матчі 19 туру Ла Ліги. Матч на «Монтіліві» завершився з рахунком 1:0.
Каталонці обіграли прямого конкурента завдяки єдиному голу Ваната наприкінці першого тайму. Форвард збірної України п'ятою переправив м'яч у сітку, відгукнувшись на передачу з флангу Морено.
Особливим цей матч також став для іншого українця Віктора Циганкова, який провів сотий поєдинок в футболці Жирони.
Ла Ліга. 21 тур
Жирона - Осасуна 1:0
Гол: Ванат, 44
Жирона після перемоги над Осасуною не лише обійшла памплонців, але й підналась на 12 місце в Ла Лізі, набравши 21 бал.