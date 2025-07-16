Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі опинився у лікарні, але причин для тривоги немає, адже відбулося заплановане медичне обстеження. Як пише Gazzetta dello Sport, після ранкового тренування фахівець відвідав приватну клініку Вілла Мафальда, де пройшов розширену діагностику.

За даними клубу, перевірка була глибшою за стандартні медогляди, які проходять футболісти. Через кілька годин Саррі повернувся до обов'язків і провів вечірнє заняття з командою.

Однак, незважаючи на новини про здоров'я тренера, всередині клубу зберігаються серйозні проблеми. Лаціо знаходиться в жорстких фінансових рамках і до січня 2026 не зможе реєструвати нових гравців, навіть якщо йдеться про вільних агентів. Єдиний вихід – додаткове фінансування з боку президента Клаудіо Лотіто.

Варто зазначити, що це вже другий випадок за останні дні, коли тренер із Серії А потребує медичної допомоги. Напередодні з'явилася інформація про госпіталізацію наставника Аталанти Івана Юрича.