Павло Василенко

Один з лідерів донецького Шахтаря бразильський вінгер Кевін може перебратися до італійської Болоньї.

За інформацією порталу ge.globo, клуб Серії А запропонував за 22-річного бразильця 25 мільйонів євро гарантованою сумою, а також ще п'ять мільйонів бонусами.

Кевін у торішній кампанії зіграв за «гірників» 35 поєдинків у всіх офіційних турнірах: дев'ять голів, чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 22-річного бразильця у 12 мільйонів євро.

Сьогодні пройде перша гра першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар – Ільвес. Початок поєдинку у столиці Словенії Любляні заплановано на 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 17 липня.