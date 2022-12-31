«Аль-Айн» Реброва з голом Ярмоленка втратив очки у чемпіонаті ОАЕ
Дружина Ярмоленка: «Звичайно, є мрія повернутися до «Динамо»
Досвідчений футболіст міг перейти до столичного клубу ще влітку 2022 року
31 грудня 2022р. 19:00
Андрій Ярмоленко / Фото - Динамо Київ від Шурика
Інна Ярмоленко, дружина вінгера «Аль-Айну» Андрія Ярмоленка, розповіла в ефірі YouTube-каналу Анни Ребрової, що для чоловіка є мрією – повернення в київське «Динамо».
«Динамо» для нас – це справді особливий та рідний клуб, який дуже багато нам дав, зробив для Андрія професійного спортсмена та футболіста. Звісно, ми стежимо за всіма матчами. Навіть якщо Андрія немає вдома, то я все одно дивлюся, вболіваю.
Звісно, є мрія повернутися до «Динамо». Усі про це знають. Для Андрія це дуже важливий клуб. Сподіватимемося, що це станеться. Але коли – цього ніхто не може знати.
Нагадаємо, Ярмоленко міг перейти до «Динамо» ще влітку 2022 року, але вибрав «Аль-Айн».
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