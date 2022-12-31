Дружина Ярмоленка: «Звичайно, є мрія повернутися до «Динамо»

Андрій Ярмоленко / Фото - Динамо Київ від Шурика

Інна Ярмоленко, дружина вінгера «Аль-Айну» Андрія Ярмоленка, розповіла в ефірі YouTube-каналу Анни Ребрової, що для чоловіка є мрією – повернення в київське «Динамо».

Звісно, є мрія повернутися до «Динамо». Усі про це знають. Для Андрія це дуже важливий клуб. Сподіватимемося, що це станеться. Але коли – цього ніхто не може знати.