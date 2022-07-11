Ярмоленку пообіцяли роботу в структурі «Динамо» після закінчення кар'єри

«Таємниця Аляски»
14 липня 09:50
Пропозиція президента «Динамо» Ігоря Суркіса стосується не тільки ігрової кар'єри вінгера Андрія Ярмоленко. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».
За інформацією джерела, футболістові запропонований безстроковий контракт. Крім того, після його закінчення гравець зможе отримати посаду в структурі клубу.
При цьому повідомлялося, що Ярмоленко схиляється до іншої пропозиції.
32-річний футболіст забив 137 м'ячів і оформив 90 асистів у 340 матчах за «Динамо». По три рази вигравав чемпіонат і Суперкубок України, двічі – кубок.
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