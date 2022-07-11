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Світовий бокс. Тижневик

Ярмоленку пообіцяли роботу в структурі «Динамо» після закінчення кар'єри

Пропозиція Суркіса поширюється не тільки на ігрову кар'єру вінгера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:55
Ярмоленку пообіцяли роботу в структурі «Динамо» після закінчення кар'єри
Андрій Ярмоленко / фото - Eurosport

Пропозиція президента «Динамо» Ігоря Суркіса стосується не тільки ігрової кар'єри вінгера Андрія Ярмоленко. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

За інформацією джерела, футболістові запропонований безстроковий контракт. Крім того, після його закінчення гравець зможе отримати посаду в структурі клубу.

При цьому повідомлялося, що Ярмоленко схиляється до іншої пропозиції.

32-річний футболіст забив 137 м'ячів і оформив 90 асистів у 340 матчах за «Динамо». По три рази вигравав чемпіонат і Суперкубок України, двічі – кубок.

Сергій Стаднюк
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