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Дубінчак: «Хочеться подякувати нашим воїнам за можливість тренуватися на рідній базі»

Захисник «Динамо» – про війну, «Фенербахче» і благодійні матчі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:29
Дубінчак: «Хочеться подякувати нашим воїнам за можливість тренуватися на рідній базі»
Владислав Дубінчак / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Владислав Дубінчак поділився очікуваннями від нового сезону і протистояння з «Фенербахче» у відборі Ліги чемпіонів.

Суперник хороший, сподіваюся, ми його пройдемо, вийдемо в наступний раунд і потім потрапимо в груповий етап Ліги чемпіонів. Адже це важливо для клубу, країни, іміджу нашої держави.

Чи не розчарувало те, що випав «Фенербахче», а не АЕК? Думаю, це неважливо. Якби нам треба було пройти лише один тур, можливо, ім’я суперника якось би впливало. А так усі суперники гідні, тож немає значення, починати з хорошої команди, чи закінчувати.

Тренування на клубній базі? За це хочеться щиро подякувати нашим воїнам, які дозволяють нам бути в Україні на рідній базі – спасибі їм за цю можливість.

Під час благодійних матчів емоції були змішані, адже було важко налаштовуватися на ігри, коли у твоїй країні іде війна. Приємною була тепла підтримка від наших уболівальників, які зараз перебувають за кордоном. Тому неможливо сказати, чи це були лише негативні чи лише позитивні відчуття.

Як підтримували один одного в цей час? Старалися бути разом, гуртувалися, підтримували наші Збройні сили хто чим може.

Нагадаємо, Дубінчак у складі «Динамо» вирушив на збір.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Владислав Дубінчак Фенербахче (футбол)

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