«Динамо» вирушило на збір в Швейцарію. Визначився список гравців

Проте він все одно не повний

Київське «Динамо» назвало список футболістів, які відправилися на тренувальний збір в Швейцарію.

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет;

Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш;

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;

Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.

Однак відзначається, що цей список неповний. Пізніше до команди мають приєднатися збірники. Також повідомлялося, що за «Динамо» готові продовжити грати Беньямін Вербич і Томаш Кендзьора.

Для киян сезон розпочнеться матчами в кваліфікації Ліги чемпіонів.