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«Динамо» вирушило на збір в Швейцарію. Визначився список гравців
Проте він все одно не повний
Київське «Динамо» назвало список футболістів, які відправилися на тренувальний збір в Швейцарію.
Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет;
Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш;
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;
Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.
Однак відзначається, що цей список неповний. Пізніше до команди мають приєднатися збірники. Також повідомлялося, що за «Динамо» готові продовжити грати Беньямін Вербич і Томаш Кендзьора.
Для киян сезон розпочнеться матчами в кваліфікації Ліги чемпіонів.
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