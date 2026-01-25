Сергій Разумовський

У 21-му турі іспанської Ла Ліги Реал Мадрид здобув виїзну перемогу над Вільярреалом з рахунком 2:0 і продовжив успішну серію в чемпіонаті. Головним героєм матчу став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль і власними голами приніс мадридцям три очки.

Команда Альваро Арбелоа мала помітну перевагу за грою та статистикою. Реал контролював м’яч близько 60% часу, завдав 14 ударів по воротах і чотири рази влучив у площину. Вільярреал відповів лише вісьмома спробами та одним точним ударом, намагаючись діяти компактно, але без достатньої гостроти в атаці.

Рахунок було відкрито одразу після перерви, коли на 47-й хвилині Мбаппе реалізував свій момент. У компенсований час француз упевнено виконав пенальті, оформивши дубль. Український воротар Реала Андрій Лунін знову залишився в запасі, поступившись місцем у старті Тібо Куртуа.

Реал набрав51 очко в турнірній таблиці й уперше за довгий час обійшов Барселону (49). Однак у каталонців є ще гра в запасі.

Ла Ліга, 21-й тур

Вільярреал – Реал Мадрид 0:2

Голи: Мбаппе 47, 90+4 (пен.)

Вільярреал: Жуніор, Наварро, Фойт (Марін 23), Вейга, Педраса, Б'юкенен (Пепе 70), Гуйє, Парехо (Партей 78), Молейро, Мікаутадзе (Перес 78), Морено (Олувасеї 70)

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсіо, Хейсен, Каррерас, Гюлер (Браїм 80), Камавінга, Беллінгем, Мастантуоно (Гонсало 74), Вінісіус, Мбаппе

Попередження: Фойт, 2, Б'юкенен, 51, Наварро, 57 – Мастантуоно, 62