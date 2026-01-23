Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Рома на своєму полі обіграла Штутгарт з рахунком 2:0.

Перший гол господарі організували наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Пізіллі відкрив рахунок після результативної передачі Суле, що дозволило римлянам піти на перерву з мінімальною перевагою.

У другому таймі Штутгарт намагався відігратися, але Рома втримувала контроль над грою та не дозволяла супернику зрівняти. Остаточно питання про переможця було знято вже в компенсований час: 21-річний хавбек оформив дубль, а асистентом цього разу став Дібала. «Вовки» без травмованого Артема Довбика довели матч до впевненої перемоги 2:0.

Рома набрала 15 очок і піднялася до топ-8 Ліги Європи. Штутгарт (12) відстав у боротьбі за пряме потрапляння до 1/8 фіналу.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Рома – Штутгарт 2:0

Голи: Пізіллі, 40, 90+3

Рома: Свілар, Челік, Гіларді, Жолковські (Ндіка 59), Ренсх, М. Коне (Крістанте 60), Пізіллі, Цімікас (Веслі 73), Лоренцо Пеллегріні (Дібала 73), Суле (Манчіні 83), Е. Фергюсон

Штутгарт: Нюбель, Ассіньйон (Вагноман 81), Хендрікс, Шабо, Йелтш, Міттельштедт (Буанані 70), Каразор, Чема (Шпальт 82), Левелінг, Ундав, Фюріх (Демірович 70)

Попередження: Челік, 87 – Міттельштедт, 18, Шабо, 84