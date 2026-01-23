Дубль оформив не конкурент Довбика. Відео впевненої перемоги Роми над Штутгартом
Пізіллі відзначився забитим м'ячем наприкінці кожного з таймів
33 хвилини тому
У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Рома на своєму полі обіграла Штутгарт з рахунком 2:0.
Перший гол господарі організували наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Пізіллі відкрив рахунок після результативної передачі Суле, що дозволило римлянам піти на перерву з мінімальною перевагою.
У другому таймі Штутгарт намагався відігратися, але Рома втримувала контроль над грою та не дозволяла супернику зрівняти. Остаточно питання про переможця було знято вже в компенсований час: 21-річний хавбек оформив дубль, а асистентом цього разу став Дібала. «Вовки» без травмованого Артема Довбика довели матч до впевненої перемоги 2:0.
Рома набрала 15 очок і піднялася до топ-8 Ліги Європи. Штутгарт (12) відстав у боротьбі за пряме потрапляння до 1/8 фіналу.
Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур
Рома – Штутгарт 2:0
Голи: Пізіллі, 40, 90+3
Рома: Свілар, Челік, Гіларді, Жолковські (Ндіка 59), Ренсх, М. Коне (Крістанте 60), Пізіллі, Цімікас (Веслі 73), Лоренцо Пеллегріні (Дібала 73), Суле (Манчіні 83), Е. Фергюсон
Штутгарт: Нюбель, Ассіньйон (Вагноман 81), Хендрікс, Шабо, Йелтш, Міттельштедт (Буанані 70), Каразор, Чема (Шпальт 82), Левелінг, Ундав, Фюріх (Демірович 70)
Попередження: Челік, 87 – Міттельштедт, 18, Шабо, 84