Головний тренер Шахтаря Арда Туран оцінив гру Кіріла Фесюна та інших гравців, що отримують менше ігрової практики, у матчі п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Хамрун Спартанс (2:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Фесюн – дуже хороший воротар, і я вірю, що в майбутньому він буде ще кращим. Звичайно, ми намагаємося грати з ним, якщо маємо таку можливість. У нас є відмінні голкіпери, включаючи Різника. Їм доводиться нелегко, бо потрібна впевненість у своїх діях, а отримати її можна тільки через ігровий час. Я дуже задоволений поведінкою Фесюна та його прогресом. Я обійняв його перед тренуванням. Можливо, це теж якось вплинуло на його гру.

Насправді, якщо подивитися на кількість проведених хвилин, ви побачите, що вони будуть рівними. Ми просто використовуємо футболістів залежно від конкретного матчу. Наприклад, Педріньйо та Бондар – це ті, хто зазвичай грає. Також зараз Очеретько відіграв 45 хвилин, а щодо Тобіаса та Коноплі, то ви ніколи не знаєте, хто буде першим варіантом. Коли я тільки прийшов, сказав, що мені потрібні 24 гравці для наших цілей, і ми рухаємося далі таким чином. Ми не маємо футболістів, які грають більше чи менше, маємо лише одну команду та одну сім’ю.